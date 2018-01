Guga está na semifinal em Auckland Gustavo Kuerten deu um verdadeiro show de tênis na sua vitória sobre o argentino Guillermo Coria, apesar de ter perdido um set. O placar de 7/5, 4/6 e 6/2 garantiu a Guga a classificação para as semifinais do ATP Tour de Auckland. Com isso, ele volta a jogar ainda na madrugada deste sábado - toda a programação do torneio está atrasada por causa das chuvas nos últimos dias - contra outro argentino, Mariano Zabaleta. Esta foi a quarta vitória de Guga sobre Guillermo Coria, que chegou a ser considerado como um dos mais promissores tenistas da América do Sul e apontado como sucessor do próprio Gustavo Kuerten, até ter recebido uma suspensão da ATP por uso de doping. O jogo mostrou mesmo o bom nível técnico dos dois sul-americanos, mas o brasileiro não deixou dúvidas de ser um jogador mais completo e mostrou porque já foi o número 1 do mundo. Coria, como de costume, mostrou-se um pouco irreverente e não se conformou com a reação de Guga no primeiro set. O tenista argentino tinha vantagem de 5 a 2 na série e ainda assim acabou perdendo por 7/5. Por isso, Coria acabou até ironizando algumas boas jogadas de Guga, como se o brasileiro tivesse contado com uma dose de sorte maior do que sua técnica. No segundo set, Guga acabou se descuidando em alguns momentos e permitiu o empate de Coria. Mas no terceiro e decisivo set, o tenista brasileiro não deixou dúvidas de sua superioridade ao vencer até com relativa facilidade, mostrando que mereceu a vitória.