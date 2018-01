Guga está nas quartas do Brasil Open Com mais uma tranqüila vitória, Gustavo Kuerten garantiu sua classificação para as quartas-de-final do Brasil Open, na Costa do Sauípe, ao derrotar, nesta quinta-feira à noite, o austríaco Werner Eschauer por 6/2 e 6/1. Agora, Guga desafia nesta sexta-feira Ricardo Mello, que surpreendeu o argentino Juan Ignacio Chella (2/6, 6/2 e 6/4), num encontro que garante um brasileiro nas semifinais do torneio. Já Flávio Saretta teve de adiar seu sonho de conquistar o primeiro título importante no País, depois de ter perdido para o paraguaio Ramon Delgado por 2/6, 6/3 e 6/4. ?Vai ser um dia muito importante para o tênis brasileiro", definiu Guga, o seu encontro com Mello. ?Acho até que a torcida vai ficar dividida, mas quem mais ganha é o Brasil, com a oportunidade de ter um torneio como este, com dois tenistas do País na busca por uma vaga nas semifinais." Até agora, Guga não encontrou dificuldades para impor seu jogo. Na primeira rodada, num jogo esperado e temido, derrotou com extrema facilidade o sueco Magnus Norman por 6/3 e 6/2 e agora cedeu apenas três games diante do austríaco Eschauer. O clima da torcida brasileira influenciou bastante, com Guga sentindo-se motivado para lutar pelos pontos e mostrar a força de seu jogo. A Costa do Sauípe está agitada com o torneio e até mesmo a embaixatriz da Unicef, Daniela Mercury, esteve no Sauípe e faria um show à noite, em que a cantora doou seu cachê para o ?Criança Esperança".