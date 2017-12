Guga está nas semifinais em Roland Garros O tenista brasileiro Gustavo Kuerten continua firme sua caminhada rumo ao tricampeonato do Torneio de Roland Garros - o Aberto da França. Guga venceu o russo Yevgeny Kafelnikov por 3 sets a 1 na manhã desta terça-feira e garantiu sua vaga nas semifinais do torneio. As parciais foram de 6/1, 3/6, 7/6 (7-3) e 6/4, em pouco mais de duas horas e meia de jogo. Na semifinal o brasileiro vai enfrentar o vencedor do confronto entre o espanhol Juan Carlos Ferrero e o australiano Lleyton Hewitt. A partida começou surpreendentemente fácil para Guga, que fechou o primeiro set em 6/1, sem dar a menor chance de reação a Kafelnikov. No segundo, a situação mudou e o russo foi melhor, fechando em 3/6. O terceiro e mais equilibrado set da partida, foi decidido no tiebreak, depois de empate em 6-6 na série regular. A exemplo do fez nos jogos contra o marroquino Karim Alami e o norte-americano Michael Russel, o brasileiro conseguiu vencer até com facilidade (7-3). No quarto set, Guga imprimiu um ritmo forte desde o início e abriu três games a zero. O russo esboçou uma reação, mas Guga foi melhor e fechou o jogo em 6/4.