Guga está pronto para a Davis Gustavo Kuerten embarcou nesta sexta-feira para a pequena Helsinborg, na Suécia, onde disputará com a equipe brasileira a primeira rodada da Copa Davis, no próximo fim de semana, em quadra de carpete. O tenista garantiu estar totalmente preparado para defender o Brasil contra a equipe do capitão Mats Wilander, formada por Magnus Larsson, Thomas Enqvist, Jonas Bjorkman e Andreas Vinciguerra. ?Estou totalmente preparado. A máquina está pronta e agora só falta mesmo acertar os detalhes de quadra e de bola quando chegar em Helsinborg e entrar mesmo no clima de equipe e de competição. A parada que nós vamos encarar é dura, mas temos que incorporar o espírito da Davis e de defender o Brasil. E, com o nosso grupo, encontrar forças para superar uma equipe como a deles e fazer história mais uma vez. É para isso que vivemos, sempre em busca de desafios?, disse Guga, nesta sexta, depois do último treino antes do embarque. O técnico do jogador, Larri Passos, concorda com seu pupilo: ?Treinamos muito esta semana aqui na quadra de grama coberta. Esse piso é o melhor que existe para treinar para o carpete, até porque é mais rápido ainda. Foi aqui que o Guga se preparou para Lyon, quando foi vice-campeão; para Wimbledon, quando chegou às quartas, e para Lisboa, quando venceu. Todo o treino já foi feito aqui em Santa Catarina. Lá, é só adaptação.? Guga participou de 15 confrontos na Davis. Tem 26 vitórias e 11 derrotas. ?Hoje, temos condições de encarar os suecos de igual para igual. Teremos alguns dias para a adaptação lá na Suécia e na Davis todo jogador se torna perigoso?, observou Guga.