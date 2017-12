Guga está treinando na Argentina Com esperanças de retomar o rumo de sua carreira em 2006, Gustavo Kuerten está treinando na Argentina, com o técnico Hernan Gumy e o preparador físico Fernando Cao, ambos argentinos. O tenista brasileiro já completou 1 mês de preparação e garante que sua evolução vem sendo gradativa. Até agora, Guga se concentrou mais na parte física, em Florianópolis - mesmo porque, ainda sofre com a falta de ritmo por causa do longo tempo parado se recuperando da cirurgia no quadril. Mas, na Argentina, ele começou a trabalhar a parte técnica, com a disputa de pontos e sets. A última partida oficial de Guga aconteceu no final de setembro, pela Copa Davis, e ele só volta a jogar no próximo ano. Mas, antes de entrar no circuito profissional, irá passar por uma fase de adaptação, disputando alguns torneios de exibição. Já está certo que participará de um na Argentina, em dezembro, e ainda há negociação para jogar outro no Brasil. Tricampeão de Roland Garros e ex-líder do ranking mundial, Guga está num momento chave de sua carreira. Aos 29 anos, ele está perto da posição número 300 do ranking mundial e aposta em 2006 para conseguir sua recuperação. Além disso, o último grande contrato de patrocínio de Guga, com o Banco do Brasil, acaba no dia 31 de dezembro. Mas, apesar da crise política - e da fase do tenista -, a assessoria de imprensa da entidade revelou que tem boas possibilidades de renovar o compromisso.