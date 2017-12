Guga: "Estou pronto para outra" Recuperado do desgaste e das dores sofridas na partida de estréia, Gustavo Kuerten aumentou sua expectativa em Roland Garros: promete melhor atuação no segundo jogo, diante do belga Gilles Elseneer, número 100 do ranking. A partida está programada para acontecer nesta quinta-feira, por volta das 12 horas (7 horas no horário de Brasília), na quadra dois do complexo em Paris, destas em que não é necessário ingresso especial. Por isso, acredita-se que vai estar com seus 1.500 lugares lotados, com muita gente pendurada pelos muros. "Estou pronto para outra", assegurou Guga, depois de cumprir mais um dia de seu processo de reabilitação física. "Estou me sentindo melhor. Já passei uma rodada, me sinto mais dentro do torneio, treinei e estou pegando bem na bola." O entusiasmo surpreende. Afinal, Guga sofreu muito para vencer o primeiro jogo e até tinha deixado a impressão de que abandonaria o confronto. Contra Elseneer, o tenista brasileiro espera por uma partida mais rápida, sem tanto desgaste, diante de um adversário que mais prefere as quadras rápidas do que as de saibro. "Não conheço muito bem o Elseneer. Vi ele jogar apenas alguns games. Mas sei que é um jogador que bate plano na bola, saca bem e prefere o jogo rápido", contou Guga. Diante de um adversário deste estilo, ele espera por uma ajuda dos céus. "Vou torcer para o tempo continuar assim, meio úmido", revelou o tenista. Afinal, nestas condições, o jogo tende a ficar mais lento, o que facilitaria as ações do brasileiro. Para colocar-se em condições de brigar por nova vitória, Guga cumpriu uma rígida programação nesta quarta-feira. Pela manhã, foi para piscina, para relaxamento muscular. Depois, fez fisioterapia. E só no final da tarde é que ele entrou em quadra para um treino leve com o técnico Larri Passos. "Em outros tempos, teria treinado muito mais, mas agora preciso me poupar para o jogo", explicou.