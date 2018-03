Guga estréia amanhã em Barcelona O tênis brasileiro começou bem a semana do ATP Tour de Barcelona. No tradicional torneio Conde de Godo, Flávio Saretta espantou a zebra e, depois de suar muito, derrotou o espanhol Salvador Navarro - jogador saído do qualifying - por 4/6, 7/5 e 6/4. Enquanto isso, Gustavo Kuerten entrou em quadra para jogar duplas e, ao lado do argentino Mariano Zabaleta, ganhou do norte-americano Jan-Michael Gambill e do sul-africano Chris Haggard por 4/6, 7/6 (9/7) e 6/4. Nesta terça-feira, por volta das 10 horas (horário de Brasília), Guga volta à quadra para enfrentar o sueco Thomas Johannson, pela chave de simples. Esta será a segunda vez que Guga enfrenta Johansson. A primeira foi em 2001, no Masters Series de Miami, com vitória do tenista sueco. Depois, os dois jogadores passaram por cirurgia. Enquanto o brasileiro teve problemas no quadril e vem de 3 derrotas seguidas em primeira rodada, o ex-campeão do Aberto da Austrália operou o ombro e hoje ocupa a modesta posição de número 208 da ATP. Johansson entrou em Barcelona como convidado e estreou com vitória sobre o espanhol Didac Perez por 7/5 e 6/3. Já Guga precisa de uma boa semana em Barcelona, não só para recuperar a confiança em seu jogo, mas também para reconquistar posições no ranking. Na lista de entradas divulgada nesta segunda-feira pela ATP, o brasileiro caiu para a 23ª colocação. Enquanto isso, Flávio Saretta manteve-ve em 52º lugar e só volta a jogar na quarta-feira, diante de outro tenista saído do qualifying, o belga Kristoff Uliegen, número 236 do ranking, que eliminou o sueco Stefan Koubek por 6/4 e 6/2.