Guga estréia amanhã em Montreal Com esperança de realizar uma boa campanha - depois de um bom começo de temporada de quadras rápidas em Los Angeles -, Gustavo Kuerten estréia nesta segunda-feira no Masters Series de Montreal, jogando diante do canadense Simon Larose, apenas o número 334 do ranking mundial. O tenista brasileiro entra em quadra na última partida do dia, no Stade Du Maurier, por volta das 21 horas (horário de Brasília) - a SporTV anuncia transmissão ao vivo. "Tive um bom começo nesta temporada de quadras rápidas, pois cheguei às quartas-de-final em Los Angeles, com chances de ter ido mais longe", afirmou Guga. "Fiz uma boa partida com o Mark Philippoussis e poderia até ter vencido. Afinal, tive break points no primeiro set e também no terceiro, mas em todos Philippoussis livrou-se da situação com seu forte saque. É uma pena perder um jogo destes em que sei que joguei bem." Em Montreal, Guga poderá alcançar seu objetivo de colocar-se novamente entre os dez primeiros do ranking mundial. Nesta segunda-feira, deve manter a 13ª posição na lista da ATP, mas se fizer uma boa campanha no torneio canadense poderá acumular pontos suficientes para retornar ao grupo dos dez primeiros. Aliás, foi em Montreal, em 1987, que ele conseguiu pela primeira vez na carreira chegar a lista dos top ten, quando derrotou Michael Chang nas quartas-de-final e ainda avançou para a decisão do título, perdendo a final para o norte-americano Chris Woodruff. Para evitar surpresas em Montreal, Guga já está procurando uma boa adaptação ao torneio. Neste domingo, treinou com o francês Sebastien Grosjean e vem se mostrando muito animado com seu jogo. O tenista brasileiro também fez preparação física e espera aproveitar bem esta semana, embora a irregularidade ainda venha marcando o seu ano de 2003.