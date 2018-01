Guga estréia às 14 horas desta terça Gustavo Kuerten estréia nesta terça-feira no Torneio de Stuttgart, na Alemanha. Seu adversário será o norte-americano Hugo Armando, que ocupa a 167ª colocação do ranking mundial, em partida que deve começar por volta das 14 horas (horário de Brasília). Guga já conquistou duas vezes o título do Torneio de Stuttgart, em 1998 e 2001. Mas, ainda longe de sua melhor forma, deve ter dificuldades para ir tão longe nesta edição. Mesmo porque, se passar por Hugo Armado, irá enfrentar o atual campeão de Roland Garros, o espanhol Rafael Nadal.