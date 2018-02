Guga estréia às 16h30 em Indian Wells Gustavo Kuerten vai fazer sua estréia no Masters Series de Indian Wells nesta terça-feira, por volta das 16h30 horário de Brasília, com transmissão pela SporTV. Seu adversário será o croata Goran Ivanisevic e o jogo será o segundo do dia na quadra dois, seguido de Rainer Schuettler, da Alemanha, e Wayne Arthrus, da Austrália. A sensação do dia será a estréia de Lleyton Hewitt, recém campeão em Scottsdale. Campeão do ano passado, ele defende 500 pontos e, por isso, precisa pelo menos chegar as semifinais para não perder a condição de número 1 para o veterano André Agassi, que mesmo sem jogar em Indian Wells, por causa de um problema no ombro, pode herdar a liderança. O australiano tem um jogo difícil diante do marroquino Younes El Aynaoui, por volta das 18 horas, de Brasília. A programação completa desta terça-feira é a seguinte: a partir das 15 horas, Brasília, no estádio, Carlos Moya x Michael Chang, seguido de Daniela Hantuchova x Amanda Coetzer; Hewitt x El Aynaoui, James Blake x Todd Martin, Andy Roddick x Thomas Enqvis t e Kim Clijsters x Nathalie Dechy. No estádio 1 jogam, a partir das 15 horas, Brasília, Rainer Schuettler x Wayne Arthurs; Gustavo Kuerten x Goran Ivanisevic, Tim Henman x Jan-Michael Gambill, David Sanchez x Sebastien Grosjean, Emmanuele Gagliardi x Conchita Martinez e Andrei Pavel x Mark Philippoussis.