Guga estréia às 23 horas em Miami Carismático e com boa torcida na região latina de Miami, Gustavo Kuerten vai fazer o principal jogo da rodada deste sábado no Masters Series de Key Biscayne. Enfrenta o argentino Juan Mônaco, no horário nobre, neste sábado à noite, por volta das 21 horas local, 23 horas de Brasília. A partida promete ser uma festa da torcida, com a grande colônia brasileira incentivando Guga na sua estréia do torneio.