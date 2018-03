Guga estréia às 8 horas desta segunda Montecarlo é um lugar especial para Gustavo Kuerten: é o único torneio do Masters Series em que ele já conquistou dois títulos, em 1999 e 2001. Com esse retrospecto, o tenista brasileiro estréia nesta segunda-feira, contra o alemão Rainer Schuettler, em partida que deve começar por volta das 8 horas (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo da SporTV. "Fiquei feliz de, pela primeira vez, conhecer um pouco de Montecarlo", revelou Guga, que participou do "Star Program" da ATP, neste fim de semana, e passeou de lancha ao lado do argentino Guillermo Coria. E, em certo momento, quando estavam em barcos diferentes, os dois tenistas trocaram raquetadas em alto mar. "Nunca tinha jogado tênis na água", brincou o brasileiro. Guga estranhou um pouco a bolinha utilizada na competição, pesada demais, e recebeu recomendação do seu técnico Larri Passos para bater forte e evitar as jogadas de efeito. "Vou entrar em quadra preocupado apenas com meu jogo. Quero ficar focado em acertar meus golpes e fazer uma boa estréia, pois se avançar na competição, a tendência é ganhar confiança", disse o tenista. Apesar da boa fase de Schuettler, o retrospecto do confronto é amplamente favorável a Guga: venceu três vezes e perdeu apenas uma. Aliás, esta derrota foi justamente em terras brasileiras, nas semifinais do Brasil Open, na Costa do Sauípe. Nos outros jogos, ganhou nas semifinais de Indian Wells de 2003, na Olimpíada de Sydney em 2000 e no Masters Series de Hamburgo de 1999. O Masters Series de Montecarlo marca o primeiro grande torneio da temporada européia de quadras de saibro, que vai até Roland Garros. As maiores ausências da competição são as do líder do ranking mundial, o suíço Roger Federer, e do veterano norte-americano Andre Agassi.