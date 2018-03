Guga estréia às 9 horas desta 2ª O tenista Gustavo Kuerten vai estrear neste segunda-feira por volta das 9 horas (de Brasília), no Masters Series de Hamburgo. Guga enfrenta o romeno Andrei Pavel no terceiro jogo do dia. O brasileiro não terá vida fácil em Hamburgo. Se passar da estréia, poderá enfrentar o espanhol Tommy Robredo na rodada seguinte e, se avançar, corre o risco de pegar ninguém menos que o suíço Roger Federer - o número 1 do mundo - na terceira. No pior ranking desde 1996, ocupa hoje a 110ª colocação, Guga só entra nas competições da série Masters, como Hamburgo, graças ao ranking de proteção, congelado em 30. Está voltando à quadras, depois de quase sete meses de afastamento, e sofre com evidentes problemas de condicionamento físico e falta de ritmo. Apesar do bom retrospecto, com seis vitórias contra duas derrotas diante deste adversário, está longe de ser considerado o favorito. O Masters de Hamburgo terá confrontos interessantes logo na primeira rodada. Por exemplo: Marat Safin x Alberto Martin; Carlos Moyá x Fernando Gonzalez, Guillermo Coria x Vincent Spadea, Andre Agassi x Feliciano Lopez e Andy Roddick x Nicolas Massu.