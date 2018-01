Guga estréia com Coria, em Sopot Como o ranking de proteção de Gustavo Kuerten (30.ª colocação) não serve para colocá-lo como cabeça-de-chave, o tenista brasileiro voltará a estrear num torneio diante de um dos favoritos. No ATP Tour de Sopot, na Polônia, Guga vai ter pela frente o argentino Guillermo Coria, número 15 do ranking mundial. Este jogo de estréia ainda não tem data definida, podendo ser segunda ou terça-feira. O ATP Tour de Sopot será a terceira competição de Guga nessa mini temporada em quadras de saibro na Europa. O torneio distribui um total de 425 mil Euros, e os principais favoritos são Mariano Puerta, Gaston Gaudio, Coria e Carlos Moya. E Kuerten não deu sorte na definição da chave. Talvez por isso, o brasileiro tenha também decidido participar das duplas. Vai jogar ao lado da revelação francesa Gael Monfils, estreando diante de Robert Lindstedt, da Suécia, e Roger Wassen, da Holanda.