Guga estréia com o "maluco" Ilie Grande estrela da competição, com seu rosto em cartazes e assediado pela torcida como se fosse um alemão, o brasileiro Gustavo Kuerten estréia nesta terça-feira no ATP Tour de Stuttgart, diante do "maluco" australiano Andrew Ilie. O "spiel des tages", o principal jogo do dia, como dizem os alemães, está previsto para começar às 16h30 (11h30 de Brasília), se as chuvas não voltarem a prejudicar a rodada. Na rica e organizada Alemanha, 4 e meia da tarde é horário nobre. Antes de qualquer ironia, a justificativa é a de que o expediente começa muito cedo e, por isso, muita gente já pode assistir ao tênis a esta hora. Guga promete lotar a quadra central do Tênis Clube de Weissenholf, com mais de cinco mil lugares. Por onde anda, leva uma multidão de fãs. Nesta segunda-feira, até mesmo o seu treino transformou-se numa atração. Por causa do mau tempo, teve de dividir a quadra com outras estrelas, como o russo Yevgeny Kafelinikov e o ucraniano Andrei Medvedev. À tarde, Guga voltou a treinar forte com o técnico Larri Passos e só saiu da quadra às 19h30. Admiração - Nascido na Romênia e naturalizado australiano Andrew Ilie, esta semana na posição de número 68 do ranking mundial e 52 na corrida, é famoso pelo seu jeito extrovertido na quadra. É meio maluco, como dizem, e costuma comemorar suas grandes vitórias de um jeito muito pessoal: rasga a camisa. Além de explosivo nas comemorações, Andrew Ilie tem um jogo também considerado meio maluco. Costuma arriscar muitas bolas e quando está no seu dia, ganha pontos incríveis e transforma-se num jogador perigoso. Este estilo do australiano levou Guga a confessar que tem uma grande admiração por Ilie. Em uma entrevista durante o Aberto da Austrália este ano, disse que "Adora ver Andrew Ilie jogar". Na única vez em que Guga enfrentou Ilie, o brasileiro perdeu por 6/4 e 6/4, em 1999, no torneio de Dubai, mas numa quadra rápida. Agora, no saibro, as condições são bem diferentes. Como não está entre os cabeças-de-chave, Andrew Ilie fez sua estréia nesta segunda-feira. Venceu, sem problemas o alemão Lars Burgsmuller por 6/1 e 6/3. Em outros jogos interessantes da rodada, Andrei Medvedev derrotou o francês Arnaud Di Pasquale. O norte-americano Michael Russel, que ficou famoso depois de ter um match point contra Guga em Roland Garros, este ano, já disse adeus ao ATP de Stuttgart. Perdeu para o espanhol Tommy Robredo por 6/2, 6/7 (7/5) e 6/3. Ranking - Por apenas quatro pontos, Gustavo Kuerten perdeu a vice-liderança da corrida dos campeões para o espanhol Juan Carlos Ferrero, mas pode recuperá-la esta semana em Stuttgart. O primeiro lugar ainda é do norte-americano Andre Agassi e não está ameaçado. No ranking mundial, o brasileiro manteve-se no topo. O segundo melhor brasileiro é Fernando Meligeni na 86.ª colocação, seguido de Alexandre Simoni (96) e André Sá (109). Ranking mundial - 1 - Gustavo Kuerten 4.075 pontos; 2 - Marat Safin 3.805; 3 - Andre Agassi 3.795; 4 - Juan Carlos Ferrero 3.025; 5 - Lleyton Hewitt 2.960; 6 - Yevgeny Kafelnikov 2.645; 7 - Sebastien Grosjean 2.390; 8 - Tim Henman 2.295; 9 - Alex Corretja 2.165; 10 - Patrick Rafter 2.120. Corrida dos campeões 1 - Andre Agassi 574; 2 - Juan Carlos Ferrero 494; 3 - Gustavo Kuerten 490; 4 - Lleyton Hewiit 383; 5 - Sebastien Grosjean 359; 6 - Patrick Rafter 337; 7 - Roger Federer 337; 8 - Tim Henman 278; 9 - Yevgeny Kafelnikov 265; 10 - Alex Corretja 250.