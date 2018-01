Guga estréia com vitória de virada Depois de começar perdendo o jogo de estréia contra o norte-americano Mardy Fish (55º do ranking), o tenista Gustavo Kuerten virou o jogo e venceu a primeira partida no Masters Series de Monte Carlo, primeira da temporada européia no saibro, seu piso preferido, por 2 sets a 1. Desconcentrado, Guga perdeu o primeiro set por 6-3, mas reagiu e empatou o segundo ao vencer o adversário por 6-1. No terceiro e último, não deu chances a Fish e o arrasou por 6 a 0. Ele vai enfrentar na segunda rodada o vencedor do jogo entre o equatoriano Nicolas Lapentti e o sueco Magnus Norman.