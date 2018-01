Guga estréia com vitória em Auckland Gustavo Kuerten fez a estréia que tanto sonhava para a temporada de 2003, em Auckland. Num jogo equilibrado e diante de um temível sacador, Guga marcou 2 sets a 0 - superando até um tie-break - diante do holandês Martin Verker, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4. Agora, Guga desafia outro tenista vindo do qualifying, o norte-americano Michael Russel, que fez história em Roland Garros 2000, quando teve um match point diante do tenista brasileiro em sua campanha do tricampeonato em Paris. Este jogo será na rodada desta quarta-feira em Auckland, pois como este torneio está programado para terminar no sábado, não há mais dias de folgas para os jogadores na disputa. A vitória em Auckland foi muito importante para Guga não só pelo fato de determinar um bom início de temporada, mas, especialmente, pelas condições em que conseguiu o bom resultado. O tenista brasileiro sofreu no início da partida com o bom saque do adversário e chegou a ficar em desvantagem de 2 a 0. Por sorte, logo reagiu e conseguiu levar a decisão da série para o tie-break, em que cometeu uma dupla falta, mas não se abalou e venceu o desempate, ganhando a confiança necessária para determinar sua vitória no segundo set.