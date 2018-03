Guga estréia com vitória em Hamburgo O tenista Gustavo Kuerten começou muito bem sua participação no Masters Series de Hamburgo. Nesta segunda-feira, o brasileiro derrotou o argentino Juan Ignácio Chela por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em 1h10 de jogo. Mostrando uma vibração incomum, Guga foi para cima de Chela logo no início do jogo e conseguiu uma quebra de serviço no primeiro game. Com a vantagem, Guga controlou a partida até o sétimo game, quando quebrou o saque de Chela mais uma vez, fechando a primeira série em 30 minutos. No segundo set, Guga conseguiu manter manter a mesma força do início e em nenhum momento foi ameaçado pelo argentino, fechando em 6/4, com uma quebra na frente. ?Foi uma vitória muito importante. Nos últimos torneios tenho encontrado sempre adversários muito difíceis, mas agora tenho de manter o ritmo?, disse ele, que mostrou preocupação com o aspecto psicológico. ? Eu tenho que acreditar mesmo em mim. Preciso continuar assim, para ter minha confiança de volta?, afirmou ele. Na próxima rodada, Guga vai enfrentar o russo Nikolay Davydenko que passou pelo romeno Adrian Voinea também em dois sets: 6-0 e 6-2. O russo faz uma campanha muito boa. Nesta temporada, já venceu dois torneios - Adelaide (AUS) e Estoril (POR).