Guga estréia com vitória em Los Angeles Gustavo Kuerten sofreu muito para derrotar o canadense Frederic Niemeyer, apenas 241º colocado no ranking mundial. Já na madrugada desta quarta-feira, o tenista brasileiro conseguiu virar o jogo e vencer na sua estréia no Torneio de Los Angeles, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 7/6 e 6/4. Na próxima rodada do torneio nos Estados Unidos, que distribui US$ 380 mil em prêmios, Guga enfrentará um tenista local. Seu jogo será contra o norte-americano Eric Taino, atual número 141 do ranking mundial, que eliminou o sul-coreano Hyung Taik-Lee por 3/6, 7/6 (7/5) e 6/2. O canadense derrotado por Guga na estréia em Los Angeles será um dos adversários da equipe brasileira na Copa Davis. De 19 a 21 de setembro, o Brasil vai a Calgary para enfrentar Niemeyer e outros tenistas do Canadá, na luta para permanecer no Grupo Mundial da competição. Dois favoritos venceram na rodada desta terça-feira em Los Angeles. O holandês Sjeng Schalken, cabeça-de-chave número 3 do torneio, derrotou o russo Denis Golovanov por 2 sets a 0, com duplo 6/4. Já o australiano Mark Philippoussis, 5º cabeça-de-chave, derrotou o seu compatriota Adam Kennedy por 6/3 e 6/2. Quem decepcionou na estréia foi o russo Marat Safin, que abandonou o jogo contra o indonésio Prakash Amritraj por contusão. Em outras partidas do dia, o norte-americano Michael Joyce derrotou o norte-americano Jan-Michael Gambill por 7/6 (7/5), 2/6 e 7/6 (7/4), o alemão Nicolas Kiefer ganhou do francês Nicolas Thomann por 6/1 e 6/4 e o sul-africano Wayne Ferreira venceu o norte-americano Robert Yim por 6/4 e 6/4.