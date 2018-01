Guga estréia com vitória na Bahia No dia em que completou 26 anos, Gustavo Kuerten conseguiu uma boa vitória na sua estréia no Brasil Open, disputado na Costa do Sauípe, na Bahia. Na noite desta terça-feira, Guga ganhou do austríaco Julian Knowle por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Seu próximo adversário será o norte-americano Mashiska Washington, que eliminou o suíço Ivo Heuberger. Depois do jogo, os organizadores do torneio levaram um bolo na quadra para comemorar o aniversário de Guga. O tenista brasileiro comeu um pedaço e, de brincadeira, ofereceu ao público. "Tomara que eu consiga manter esse ritmo. A tendência agora é jogar um pouco melhor do que na estréia", afirmou Guga, entusiasmado com a possibilidade de fazer uma boa campanha no principal torneio de tênis do País. Além de Guga, mais dois brasileiros venceram nesta terça-feira na Costa do Sauípe. Fernando Meligeni ganhou do norte-americano Alex Kim por 2 a 1 e André Sá derrotou o peruano Ivan Miranda por 2 a 0. Em outros jogos da rodada, o holandês Sjeng Shalken, cabeça-de-chave número 1 do torneio, derrotou o alemão Michael Kohlmann por 2 a 0 e o eslovaco Dominik Hrbaty eliminou o também alemão Maximilian Abel.