Guga estréia com vitória na França Com uma bela vitória de virada, Gustavo Kuerten marcou seu jogo de estréia no ATP Tour de Lyon, o seu primeiro torneio do ano em quadras de carpete, ao derrotar o marroquino Younes El Aynaoui por 6/7 (7/3), 6/2 e 6/4. Agora, Guga vai ter um outro tipo de desafio pela frente: pega o suíço Marc Rosset, jogador de saque e voleio, em partida programada para quinta-feira. Na rodada de desta quarta-feira tem André Sá diante de Kenneth Carlsen, enquanto Fernando Meligeni joga com o russo Yevgeny Kafelnikov. Guga teve uma estréia das mais difíceis em Lyon. Afinal, seu adversário de primeira rodada, Younes El Aynaoui é o 18º colocado no ranking mundial e vem fazendo a melhor temporada de sua carreira. O jogo, desde o início foi bastante equilibrado e embora o brasileiro tenha tido duas chances de quebrar o serviço do adversário, a decisão ficou para o tie break, quando o marroquino esteve mais regular, quase sem cometer erros. "Fiquei muito feliz com esta vitória, pois é a primeira em que consigo numa quadra de carpete", contou Guga. "Joguei do jeito que gosto, num clima legal, torcida. No ano passado, não deu, pois não estava tão bem preparado como agora", afirmou o tenista, referindo-se ao fato de em 2001 ter disputado o torneio com o problema da lesão no quadril. Para a partida desta quinta-feira, Guga vai ter um adversário perigoso, como o suíço Marc Rosset, que já está a beira da aposentadoria e divide seu tempo entre torneios e também está exercendo uma espécie de função de técnico do russo Marat Safin. Sem nada a perder e de estilo bastante agressivo com saque e voleio, Rosset vai ser um outro difícil teste para o brasileiro nesta superfície tão rápida. "Nunca enfrentei o Rosset, mas acho que posso voltar a conseguir um bom resultado", afirmou. "Vou precisar de muita paciência para aguentar os aces que vou tomar e esperar uma chance de quebrar o serviço dele." Ainda nesta quarta-feira, Guga volta à quadra, mas para a partida de duplas. Ao lado de André Sá enfrenta a dupla número 1 do mundo, formada por Marc Knowles e Daniel Nestor, que nesta terça-feira eliminaram Healey e David MacPherson por 7/5 e 6/2. Nesta quarta-feira a rodada na quadra central terá Jan-Michael Gambill x Jonas Bjorkman, seguido de Julien Boutter x Paul-Henri Mathieu, Fernando Meligeni x Yevgeny Kafelnikov, Ivan Ljiubicic x Kristian Pless, Arnaud Clement x Fernando Gonzalez e Marat Safin x Wayne Arthurs. Na quadra 1, jogam Max Mirnyi x Olivier Rochus, seguido de Kenneth Carlsen x André Sá e depois mais duas partidas de duplas, antes de Guga e Sá entrarem em quadra.