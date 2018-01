Guga estréia com vitória na Rússia Gustavo Kuerten obteve uma importante vitória na sua estréia do ATP Tour de São Petersburgo, na Rússia. Não pelo resultado, de 7/6 (7/5) e 6/4, diante do norte-americano Brian Vahaly, número 74 do ranking mundial, mas especialmente pela maneira como venceu. Estava em desvantagem no primeiro set. Saiu de um buraco, quando o adversário sacou com 5 a 3, e mostrou estar melhor da tendinite no joelho ao lutar até o final e passar para a segunda rodada. Guga só volta a jogar agora na quinta-feira diante do romeno Victor Hanescu, número 80 do ranking, que estreou com vitória sobre o checo Frantisek Cermak por 7/5 e 7/5. A partida de estréia do brasileiro em São Petersburgo foi mesmo um bom teste. Afinal, Guga vinha de uma derrota em Madri e precisava de uma reabilitação. Além da desvantagem de 5 a 3 em games, o norte-americano também chegou a sacar com 5 a 4 no tiebreaker, até Kuerten reagir e impor o seu jogo. Nos outros jogos do torneio, a decepção ficou para o ídolo local, Marat Safin, que sofreu a 7ª derrota consecutiva este ano, ao cair diante do espanhol Fernando Vicente por 6/7, 6/4 e 6/3. A última vitória de Safin nesta temporada foi em abril, nas semifinais de Barcelona, sobre o espanhol Juan Carlos Ferrero. Nas duas últimas partidas, tanto diante de Jonas Bjorkman, em Madri, como agora contra Vicente, o tenista russo teve boas chances de vencer.