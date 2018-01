Guga estréia com vitória nas duplas Gustavo Kuerten começou bem sua participação no ATP Tour de Lyon. No seu jogo de estréia, na chave de duplas, jogando ao lado do marroquino Hicham Arazi, derrotou nesta segunda-feira os franceses Michael Llodra e Nicolas Mahut por 2 sets a 1, parciais de 6/7 (7/3), 6/3 e 7/6 (7/3). Na simples, Guga faz sua estréia nesta terça-feira, diante do croata Ivan Ljubicic, em jogo programado para as 14 horas, de Brasília, 19 horas de Lyon.