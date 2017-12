Guga estréia com vitória nas duplas Eliminado nas simples, até que Gustavo Kuerten teve um pouco mais de sorte nas duplas. Ao lado do francês Cedric Pioline, Guga derrotou nesta terça-feira o argentino David Nalbandian e o equatoriano Nicolas Lapentti por 7/5 e 6/4. Nesta quarta-feira, a dupla Guga e Pioline volta à quadra para enfrentar um time de especialistas como os checos Martin Damm e Cyril Suk. Depois do Masters Series de Paris - o seu último torneio oficial na temporada - Guga ainda tem mais um compromisso este ano. Vai disputar o Desafio Brasil x Argentina, de 5 a 7 de novembro no Ginásio do Ibirapuera. O confronto seguirá os moldes da Copa Davis, com o Brasil jogando com Guga, Fernando Meligeni e André Sá diante dos argentinos David Nalbandian, Gaston Gaudio e Luiz Lobo. Visa - No Clube Paineiras, mais dois brasileiros foram eliminados no Visa Tennis Open: Márcio Carlsson perdeu para o norueguês Jan Frode Andersen por 6/2 e 6/1, enquanto Franco Ferreiro caiu diante do argentino Mariano Hood por 6/4 e 6/2.