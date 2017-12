Guga estréia com vitória nas duplas Pelo menos nas duplas, Gustavo Kuerten começou bem a disputa do Masters Series de Cincinnati, ao conseguir uma vitória de virada. Ao lado do russo Yevgeny Kafelnikov, ganhou dos checos Pavel Vizner e Tomas Cibulet por 3/6, 7/5 e 7/5. Nas simples Guga vai fazer sua estréia às 20 horas de Brasília, jogando na quadra Grandstand, diante do argentino Mariano Zabaleta, com SporTV. Flávio Sareta faz o 4.º jogo da quadra quatro, com o espanhol David Ferrer, por volta das 17 horas de Brasília.