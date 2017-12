Guga estréia com vitória no Chile Com uma atuação apenas razoável, Gustavo Kuerten fez o suficiente para conquistar uma vitória na sua estréia do ATP Tour de Viña Del Mar, no Chile, ao derrotar o francês Jean Rene Lisnard, por 6/3 e 6/3. Este foi o primeiro jogo de Guga numa quadra de saibro desde junho do ano passado, quando perdeu nas oitavas de final de Roland Garros para o espanhol Tommy Robredo. Agora, o brasileiro vai enfrentar na segunda rodada od Chile, o vencedor da partida entre os argentinos Franco Squillari e Oscar Hernandez. Apesar de um jogo apenas razoável na estréia, Guga tem esperanças de conquistar o seu primeiro título numa quadra de saibro desde Stuttgart 2001.