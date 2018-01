Guga estréia com vitória no México Com muita raça e vibração para superar os momentos mais difíceis do jogo, Gustavo Kuerten estreou com uma boa vitória no ATP Tour de Acapulco, que distribui US$ 800 mil em prêmios. Diante de um adversário manhoso e perigoso em quadras de saibro, como as do torneio mexicano, Guga precisou empenhar-se para superar o espanhol Felix Mantilla por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/1, já garantindo 25 pontos para o ranking mundial e mantendo-se na briga com o russo Marat Safin (que está jogando em Dubai) pela liderança da lista de entradas. Agora, Guga vai fazer um duelo bastante curioso por uma vaga nas quartas-de-final do ATP Tour de México: vai enfrentar o paulista Alexandre Simoni nesta quinta-feira. Outro detalhe interessante é que o vencedor deste duelo entre brasileiros poderá encontrar-se nas quartas-de-final com Fernando Meligeni, que também joga nesta quinta-feira, enfrentando o checo Jiri Vanek. Na sua estréia em Acapulco, Guga demonstrou um jogo seguro para evitar surpresas. No primeiro set, conseguiu quebrar o serviço do espanhol logo no 2 a 2. Sacou com 3 a 2, colocou-se em vantagem de 4 a 2 e comandou o placar até sacar para o set com 5 a 4. Justamente neste momento, viveu uma das situações mais difíceis da partida. Chegou a estar com 0 a 40, mas com bons saques e jogadas arrojadas saiu deste buraco e fechou o primeiro set por 6 a 4. Com esta vantagem, Guga parece ter-se soltado e, no segundo set, dominou completamente o adversário. Saiu quebrando o serviço, abriu uma vantagem de 2 a 0 e obteve outra quebra para fazer 4 a 1, confirmou o serviço para 5 a 1, até fechar a série e o jogo por 6 a 1, com outra quebra de saque.