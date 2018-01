Guga estréia com vitória no Sauípe Não poderia ter sido melhor a estréia de Gustavo Kuerten no Brasil Open. Justamente no dia de seu aniversário - completou 27 anos - Guga fez a festa: ganhou de Magnus Norman por 6/3 e 6/2, ouviu o "parabéns pra você" da torcida, cortou o bolo na quadra e festejou o momento com a família, toda reunida na Costa do Sauípe. "Esta vitória valeu por todas as derrotas que tive. É um dia muito feliz que vou guardar para sempre", afirmou Guga. "Pude compartilhar toda essa alegria com toda minha família." O resultado fatalmente também vai fazer Guga esquecer o trauma daquela dolorida derrota em Montecarlo, este ano no início da temporada européia de quadras de saibro, quando vencia Norman por 6/1 e 5/2 e acabou perdendo o jogo. Um resultado que abalou sensivelmente sua confiança, prejudicando seu rendimento. "Neste jogo fui me soltando aos poucos e não me preocupei muito com alguns erros", disse Guga. "Já estou chegando perto dos 30, mas posso correr bastante." Na rodada desta quinta-feira, Guga volta a "correr" diante do austríaco Werner Eschauer, um tenista já quase veterano de 29 anos, e com uma carreira sem muito sucesso. Jamais conquistou um título importante e atualmente ocupa a 96ª colocação do ranking mundial. Eschauer vem de boa vitória na estréia no Sauípe, em que derrotou o brasileiro Júlio Silva em três longos sets. "Vamos em busca de outra vitória amanhã", disse Guga. "Quero esquecer tudo de ruim que aconteceu e só lembrar das coisas boas."