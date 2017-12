Guga estréia com vitória no US Open Apesar do deslize no terceiro set, Gustavo Kuerten fez uma boa estréia no US Open, ao derrotar o experiente tenista checo Daniel Vacek por 3 a 1, parciais de 6/4, 6/4, 3/6 e 7/5. O natural nervosismo de uma primeira rodada de um Grand Slam fez com que Guga não conseguisse mostrar todo seu volume de jogo. Com isso, foi obrigado a correr muito mais, num dia de sol forte e temperatura alta em Nova York. Mas depois de quase 2h30 de jogo, o número 1 do mundo afugentou o fantasma de sua estréia em Flushing Meadows. "O mais importante é que consegui sobreviver a esta rodada", desabafou Guga após a vitória. "Agora tenho de pensar jogo a jogo, pois tenho muito ainda pela frente." Guga começou bem o jogo de estréia, na quadra central de Flushing Meadows, com meia lotação no estádio com capacidade para 23 mil pessoas. Concentrado em não desperdiçar oportunidades desde o início do jogo, o tenista número 1 do mundo, aproveitou uma quebra de serviço para fechar a série por 6 a 4. No segundo set, igual desempenho e mesmos cuidados. Novamente um 6/4 para tranqüilizar. Só que diante de Guga estava um adversário experiênte, habituado a jogar duplas e, portanto, de estilo bem adaptado às quadras rápidas. Com seu bom saque e jogadas variadas, provocou erros de Guga para conseguir uma quebra de serviço e ganhar o terceiro set. Mesmo diante desta ameaça e com Daniel Vacek cada vez mais confiante, Guga voltou a tomar conta da partida no quarto set, a custa de muito esforço e determinação conseguiu uma quebra de serviço para ganhar o jogo. Só para se ter uma idéia das chances do brasileiro na partida, ele teve 14 possibilidades de quebra e só aproveitou 3. Ao final do jogo, Guga já parecia bastante cansado, depois de lutar por quase 2h30 debaixo de um sol forte, diante de um adversário que não deixou o brasileiro jogar dentro de ritmo que gosta. Guga também sacou relativamente bem, com 61% de aproveitamento de primeiro serviço, com 18 aces, 3 duplas faltas, 33 erros não forçados e 64 winners, bolas vencedoras.