Guga estréia como astro na Argentina Em busca de seu primeiro título da temporada de 2001 e de pontos no ranking mundial para não deixar o russo Marat Safin distanciar-se na liderança, Gustavo Kuerten estréia nesta terça-feira na Copa AT&T, em Buenos Aires, torneio da série ATP Tour, com US$ 600 mil em prêmios. Guga vai jogar com o australiano Richard Fromberg, número 95 do mundo, em jogo programado para o horário nobre, às 21 horas. O campeão do torneio vai somar 40 pontos para a corrida dos campeões e 200 para a chamada lista de entradas, além de embolsar um cheque de US$ 84 mil. Guga é o grande astro da competição.