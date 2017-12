Guga estréia contra amigo israelense Cabeça-de-chave número 1 e na defesa do título conquistado ano passado, Gustavo Kuerten vai estrear diante de um amigo no ATP Tour de Indianápolis, provavelmente nesta terça-feira. É o jogador de Israel Naon Okun, número 159 do ranking mundial e que por dois anos seguidos participou da pré-temporada de Guga em Camboriú e Florianópolis. Embora seja o campeão em Indianápolis, Guga já garantiu que jogará sem pressão esta semana. Depois de ter conquistado o título no Masters Series de Cincinnati, superando uma chave difícil e complicada, acha que agora não é momento para exigir muito de seu físico. O brasileiro defende na competição 250 pontos, mas como lidera o ranking com tranqüilidade, na sua 30ª semana - não consecutiva - como número 1, não sofre ameaça de perder a posição em Indianápolis. Aliás, em todas as listas de classificações importantes divulgadas pela ATP nesta segunda feira, Guga está como número 1. Lidera o ranking mundial, com 645 pontos de vantagem sobre o norte-americano Andre Agassi. Por isso, mesmo que não defenda os 250 pontos do título no ano passado, o brasileiro seguirá tranqüilo no topo da classificação. Na corrida dos campeões, Guga soma 670 pontos contra 611 de Agassi. Indianápolis dará ao campeão 50, a mesma pontuação de Washington, onde o norte-americano está jogando. Por isso, se Agassi ganhar o título esta semana, nem assim supera o brasileiro. Guga também aparece como primeiro colocado no número de títulos conquistados na temporada de 2001, com total de seis: Buenos Aires, Acapulco, Monte Carlos, Roland Garros, Stuttgart e Cincinnati. Além de Guga, outros brasileiros também estão na disputa do ATP Tour de Indianápolis e Alexandre Simoni não teve sorte na estréia. Perdeu para o bom tenista belga Xavier Malisse por 6/2 e 6/3. Em outros jogos da parte da chave de Guga, o norte-americano Chris Woodruff ganhou do francês Arnaud Di Pasquale por 6/2 e 7/6 (7/5). O adversário de Guga, Naon Okun, veio do qualifying e estreou na chave principal com vitória sobre outro qualifyier, o checo Rikl Stepanek por 6/4 e 6/3.