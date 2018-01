Guga estréia contra Ancic em Montecarlo Em seu segundo torneio após a volta ao circuito profissional, Gustavo Kuerten não vai ter vida fácil no Masters Series de Montecarlo, do qual já foi campeão duas vezes. Na partida de estréia, muito provavelmente nesta segunda-feira, ele vai enfrentar um tenista muito talentoso e dono de um saque poderoso, o croata Mario Ancic. E se ganhar, Guga irá encarar o vencedor do confronto entre o chileno Fernando Gonzalez e o espanhol Fernando Verdasco. Gustavo Kuerten não se mostrou aborrecido ou preocupado por ter de estrear diante de um dos favoritos. Ainda em busca de uma melhor forma física e de ritmo em competições de nível, Guga até que se mostrou animado com a situação. "Só mesmo enfrentando os bons jogadores, treinando com tenistas de alto nível e estando de volta aos grandes torneios, posso voltar ao meu tênis", disse Guga. "Acho que este é o único caminho, não adianta ficar me preocupando em ganhar jogos, tenho mesm o de enfrentar os grandes". Como não está entre os cabeças-de-chave - ocupa a posição número 88 na classificação da ATP e o ranking protegido que o coloca em 30º lugar serve apenas para poder entrar direto nos torneios -, Guga vai sofrer bastante com a possibilidade de pegar adversários fortes já na primeira rodada. Foi examente isso que aconteceu em Montecarlo, onde irá enfrentar um dos favoritos ao título. Mario Ancic, jogador que está entre os 20 do mundo, já foi às semifinais de Wimbledon. Guga jamais gostou de enfrentar adversários de saque e voleio, como Ancic. A vantagem do brasileiro está apenas no piso de saibro do torneio em Montecarlo, onde a ação do saque não é tão decisiva como em superfícies mais rápidas como a grama ou o cimento.