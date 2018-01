Guga estréia contra Henman em Roma Em seu terceiro torneio desde a volta às quadras após a cirurgia no quadril, Gustavo Kuerten terá um adversário muito difícil em sua estréia no Masters Series de Roma, torneio em que já foi campeão em 1999 e vice em 2000 e 2001. Guga vai pegar o inglês Tim Henman, em data ainda indefinida - a competição começa nesta segunda-feira. Guga e Henman já jogaram 7 vezes e o tenista inglês leva vantagem de 4 a 3. Mas, curiosamente, eles jamais se enfrentaram em quadras de saibro, como as do Foro Itático de Roma. Ricardo Mello também vai ter uma estréia difícil em Roma, diante do eslovaco Dominik Hrbaty, tenista de golpes muito fortes e acostumado a conseguir bons resultados em qualquer tipo de piso. Além disso, o número 1 do Brasil vem de campanhas ruins nas quadras de saibro.