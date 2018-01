Guga estréia contra holandês em Wimbledon O tenista Gustavo Kuerten vai enfrentar o holandês John Van Lottum em sua estréia no Torneio de Wimbkledon - o terceiro Grand Slam da temporada - segundo sorteio realizado nesta terça-feira. Apesar de não ter o piso de grama como sua especialidade e ter sido rebaixado como cabeça-de-chave número 17, Guga tem boas chances de passar pela primeira rodada no torneio londrino. Van Lottum ocupa a posição de número 114 na Corrida dos Campeões e neste ano, em sua melhor campanha, chegou à segunda rodada de Roland Garros. No torneio de Queens, disputado na grama, perdeu na estréia para o suíço Marc Rosset. O paulista Flávio Saretta vai estrear em Wimbledon diante do britânico Alan Mackin e André Sá vai pegar o argentino Mariano Puerta. Ainda de acordo com o sorteio de hoje, o cabeça-de-chave número 1, o australiano Lleyton Hewitt, vai enfrentar na estréia um tenista vindo do torneio classificatório.