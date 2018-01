Guga estréia contra Horna na Argentina Gustavo Kuerten estréia nesta sexta-feira na Copa Argentina de Tênis, um torneio de exibição em Buenos Aires. O brasileiro vai enfrentar o peruano Luiz Horna, num jogo que já pode servir como uma prévia do confronto da Copa Davis, a ser disputado em fevereiro de 2006, entre Brasil e Peru. Convidado do torneio, Guga vai entrar diretamente nas quartas-de-final da Copa Argentina. Já Luis Horna teve de passar na primeira rodada, nesta quinta-feira, pelo argentino Carlos Berlocq, ao vencer por 2 sets a 0, com duplo 6/2. Na semana passada, Guga já mostrou como está seu estágio de preparação para a temporada de 2006. Também num torneio de exibição, no Rio, ele venceu o brasileiro Ricardo Mello e o argentino Mariano Puerta, conquistando o título do Desafio Internacional de Tênis. Depois de terminar o ano na posição 294 do ranking mundial, Guga irá voltar ao circuito profissional somente em fevereiro, quando disputará o Torneio de Viña del Mar, no Chile. Mas, antes disso, quer ganhar ritmo de jogo na Copa Argentina. Por isso, promete uma boa participação contra Horna, nesta sexta-feira à noite, em Buenos Aires.