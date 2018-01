Guga estréia contra Mantilla no México Depois de conquistar o título da Copa AT&T, em Buenos Aires, Gustavo Kuerten terá uma estréia difícil no ATP Tour do México, com US$ 800 mil, em prêmios. Seu adversário será o espanhol Felix Mantilla, que já esteve entre os melhores tenistas do ranking mundial, e está em busca de uma recuperação, depois de passar por uma cirurgia. Além de Guga, Fernando Meligeni também está na competição e vai estrear com o espanhol Francisco Clavet, enquanto Alexandre Simoni irá jogar com o checo Jiri Vanek.