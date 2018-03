Guga estréia contra Marc Rosset O adversário de estréia do brasileiro Gustavo Kuerten em Roland Garros será o suíço Marc Rosset, em partida a ser realizada na segunda ou terça-feira. Em busca do seu quarto título no torneio francês, Guga será o cabeça-de-chave número 15 e pode ter confrontos complicados logo nas próximas fases. Afinal, há possibilidade de cruzamento com o australiano Lleyton Hewitt, líder do ranking mundial, já nas oitavas-de-final. No sorteio das chaves realizado nesta sexta-feira em Paris, os outros dois brasileiros com vaga em Roland Garros também ficaram conhecendo seus adversários de estréia. André Sá terá um difícil rival, o argentino Guillermo Coria, cabeça-de-chave número 7 do torneio. Já Flávio Saretta terá pela frente o espanhol Alberto Martin. O torneio de Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada, começa na próxima segunda-feira.