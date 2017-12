Guga estréia contra qualifier no US Open Se era sorte que Gustavo Kuerten estava precisando, parece que ela chegou. Afinal, vai enfrentar um tenista vindo do qualifying na estréia do Aberto dos Estados Unidos, a partir de segunda-feira, nas quadras do Centro National de Tênis, de Flushing Mead ows, em Nova York. Com isso, Guga pode pegar um jogador embalado por algumas vitórias na qualificação, mas, com certeza será um adversário com ranking acima dos 100 primeiros da ATP. Também a sorte deu uma pequena olhada para Flávio Saretta, outro brasileiro confirmado na chave principal do US Open. Vai enfrentar o norte-americano Vince Spadea, que apesar de ser o cabeça de chave número 32 do Gland Slam dos Estados Unidos, já é um " freguês" do brasileiro. Perdeu as duas partidas que fizeram: nas Bermudas em 2002 e este ano em Delray Beach. Para Guga há a expectativa de uma boa campanha, se ele confirmar seu favoritismo e jogar dentro de seu nível. Não há nenhum adversário assustador nas primeiras rodadas, mas se chegar as oitavas de final, muito provavelmente teria pela frente um dos grandes favoritos ao título e nome a se transformar em breve em número 1 do mundo, o jovem norte-americano Andy Roddick. Só que o caminho de Roddick rumo ao terceiro título consecutivo desta temporada norte-americana de quadras rápidas - ganhou em Montreal e em Cincinnati - terá uma enorme pedra logo no primeiro passo. Afinal, sua estréia será contra o inglês Tim Henman, um jogador perigoso o suficiente neste tipo de superfície para apresentar-se como grande zebra da competição e ameaça seriamente a festa preparada pelos norte-americano para o novo ídolo. Entre os principais cabeças-de-chave, o número 1, o veterano Andre Agassi terá uma estréia curiosa pela frente. Joga com o espanhol Alex Corretja. Sem dúvida, um jogo indigesto para uma primeira rodada, especialmente pelo fato de o espanhol estar bem so lto, jogando sem grandes responsabilidades. O cabeça-de-chave número 2 e campeão de Wimbledon, o suíço Roger Federer, não deve ter problemas na sua rodada de estréia. Joga com o argentino José Acasuso. No feminino, as favoritas, como sempre, devem ter dias tranqüilos nas primeiras rodadas. A número 1, a belga Kim Clijsters joga com a norte-americana Amber Liu, enquanto a sua compatriota Justine Henin e também Venus Williams estréiam com jogadoras vind as do qualifying. E, hoje, no qualificatório duas vitórias brasileiras em primeira rodada. Ricardo Mello superou o belga Gilles Elsenner por 3/6, 6/4 e 7/6 (86), enquanto Nanda Alves em sua estréia num Grand Slam ganhou da veterana Rachel McQuillan por 6/2 e 6/3.