Guga estréia contra revelação argentina em Indian Wells Gustavo Kuerten vai ter uma estréia interessante no Masters Series de Indian Wells. Enfrentará uma das mais badaladas revelações do prodigioso tênis argentino, o ex-juvenil Juan Martin Del Potro, jogador muito alto, 1,95, e de apenas 18 anos. O jogo ainda não tem data definida, podendo ser tanto na sexta-feira, como no Sábado. Guga volta a disputar um torneio desse nível, desde 2005, e num Masters Series já era mesmo de se esperar que enfrentaria perigo logo na primeira rodada. Del Potro ocupa atualmente a 65ª. posição do ranking mundial, mas seu talento deixa perspectivas de ainda este ano estar entre os 40. Na última competição em que participou, Del Potro desistiu da partida diante de James Blake, no ATP Tour de Las Vegas. Como os cabeças de chave no Masters Series de Indian Wells saem uma rodada à frente ? bye ?, se Gustavo Kuerten vencer seu jogo de estréia diante de Juan Martin Del Potro, enfrentaria o francês Richard Gasquet. O principal favorito, Roger Federer jogará contra o vencedor da partida entre o checo Jan Hajek e um tenista vindo do qualifying. Rafael Nadal joga com ganhador de Arnaud Clement e qualifyier. Objetivo: ser top 40 Em Indian Wells, numa conversa com os fãs, promovida pelo torneio, Guga disse se sentir com nível atual de um jogador próximo aos cem primeiros do ranking, mas que seu objetivo nessa sua volta ao circuito seria o de ficar entre os 40 ou 30 da ATP. O tricampeão de Roland Garros também confessou que só irá jogar em Paris neste ano se estiver 100% fisicamente. ?Não gostria de ir a Roland Garros, apenas para ir?, disse no chat. ?Acho que dentro de dois meses já poderei sentir minhas condições físicas.? Roland Garros começa na última semana de maio. Os Jogos Pan Americanos do Rio também estão em seus planos, mas Guga faz a mesma advertência: só joga se estiver em boas condições.