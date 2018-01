Guga estréia contra Ríos na Argentina O tenista Gustavo Kuerten não vai ter vida fácil na estréia do torneio de Buenos Aires. Ele enfrenta na primeira partida da competição o chileno Marcelo Ríos, número 37 do ranking. Guga, que viajou neste sábado para a capital da Argentina, está empatado em números de vitórias diante do adversário: 2 a 2. Caso vença o primeiro desafio, o brasileiro pode ter o compatriota Flávio Saretta como rival na segunda rodada, que pega um jogador vindo do qualifying.