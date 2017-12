Guga estréia contra tailandês às 9h30 Com apenas um dia para recuperar-se da exigente semana que teve em Lyon - em que ficou com o vice-campeoanto -, Gustavo Kuerten espera vencer o cansaço na sua estréia nesta terça-feira no Masters Series de Madri. Vai enfrentar um adversário perigoso: o tailandês Paradorn Srichaphan, número 28 do ranking e que recentemente eliminou Lleyton Hewitt em Tóquio. O jogo será o segundo do dia da quadra central e deve começar por volta das 9h30, horário de Brasília, em transmissão pela SporTV. "Vou ter de vencer o cansaço e o bom tênis do Srichaphan", disse Guga que venceu dez dos seus últimos 11 jogos. "A quadra aqui em Madri está mais lenta que a de Lyon, mas tenho certeza de que o cara (Srichaphan) vai subir em todas as bolas." Guga percebeu que a superfície também de carpete em Madri está mais lenta, depois de treinar nesta segunda-feira com o russo Yevgeny Kafelnikov. E também não era de se esperar outra coisa na Espanha, onde os tenistas da casa sempre costumam se dar melhor em quadras mais lentas. Além de treinar com Kafelnikov, Guga procurou algumas alternativas para relaxar a musculatura, com piscina, massagens. Bem-humorado, ao lado do técnico Larri Passos, queria também falar da vitória no vôlei no Mundial. Lembrou que na Olimpíada de Sydney, acompanhou a campanha do vôlei e acha que agora os jogadores devem estar se sentindo recompensados. "Não deu pra ver todos os jogos na televisão, mas segui tudo que estava acontecendo na Internet", contou Guga. No caso de Guga passar pela estréia nesta terça-feira em Madri, teria na segunda rodada o inglês Tim Henman, que até esta segunda-feira à noite não tinha chegado ainda na Espanha. O tenista telefonou de Londres avisando que estava acompanhando o nascimento de seu primeiro filho, mas que na quarta-feira iria estar em quadra em Madri. Henman precisa muitos dos pontos deste torneio para garantir uma vaga entre os oito que disputarão a Master Cup de Xangai. A rodada desta terça-feira em Madri começa às 13 horas local - 8 horas de Brasília - com Feliciano Lopez x Arnaud Clement e a seguir Guga com Srichaphan.