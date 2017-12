Guga estréia diante de tenista checo Cabeça-de-chave número 1, o tenista brasileiro Gustavo Kuerten vai fazer sua estréia no Aberto dos Estados Unidos diante do checo Daniel Vacek, segundo sorteio realizado hoje em Nova York. O torneio começa a ser disputado na próxima segunda-feira. Guga e Vacek se enfrentaram apenas um vez até aqui em 97, e o brasileiro perdeu. Na estréia, Fernando Meligeni vai enfrentar o russo Nikolay Davydenko e Alexandre Simoni pega o italiano Andrea Gaudenzi. O adversário de Andre Agassi ainda não está definido. Sai do torneio qualificatório. Já Pete Sampras, vai enfrentar o francês Julien Boutter.