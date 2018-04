Guga estréia diante do 349 do ranking Se conseguir mostrar o seu jogo e não voltar a sofrer com as dores no quadril, Gustavo Kuerten poderá fazer uma boa estréia no US Open, o quarto e último Grand Slam do ano, que começa segunda-feira em Flushing Meadows, Nova York. No sorteio das chaves realizado nesta quarta-feira no prédio das Nações Unidas, ficou definido que Guga terá pela frente na primeira rodada o dinamarquês Kristian Pless, apenas o número 349 do ranking mundial. A mesma sorte não teve Flávio Saretta, que pega o alemão Florian Mayer, número 36 do mundo. Guga não esteve bem na Olimpíada de Atenas e poderá ter chance de recuperação em Nova York. Mas como ele mesmo já advertiu, não será nada tranqüilo suportar a disputa de um jogo em melhor de cinco sets, em razão de seus problemas físicos. Seu adversário , Pless, é um jogador alto e que sabe usar sua estatura para aplicar bons saques. Só que o tenista dinamarquês ficou afastado do circuito por seis meses, por causa de contusão, e teve seu ranking protegido. Por isso, entrou na chave do US Open, apesar de ser número 349 da ATP. Saretta vem em busca de bons resultados, pois sabe que pode fazer boas campanhas. Seu adversário de estréia é complicado e se passar, o brasileiro teria na segunda rodada o vencedor da partida entre Andre Agassi e Bob Ginepri. Entre os favoritos, Roger Federer estréia diante do ex-campeão de Roland Garros, o espanhol Albert Costa, que não vem conseguindo bons resultados. O norte-americano Andy Roddick inicia a defesa do título em Flushing Meadows diante de um desconhecido, o também norte-americano Scovile Jenkins. FEMININO - No lado feminino, a número 1 do mundo e ouro em Atenas, Justine Henin-Hardenne estréia contra uma tenista vinda do qualifying. A badalada campeã de Wimbledon, Maria Sharapova joga com a italiana Laura Grenville enquanto Serena Williams, de volta às competições, pega Sandra Kleinova.