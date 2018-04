Guga estréia e admite cirurgia nos EUA Como grande estrela do evento, e agora com os cabelos cor de laranja, Gustavo Kuerten estréia nesta quinta-feira à noite no Tênis Espetacular no Ginásio do Ibirapuera, diante do argentino Mariano Zabaleta, em jogo programado para às 21 horas. Depois de disputar esta competição, Guga - como revelou em entrevista coletiva nesta quarta-feira, no L´Hotel, em São Paulo - viajará para os Estados Unidos, onde passará por mais alguns testes e nova cirurgia no quadril. Seu objetivo é voltar a ter condições de mostrar o seu verdadeiro tênis, pois na atual situação, sofrendo com os problemas físicos, não vê mais alternativas. "Jogo em São Paulo e depois viajo para os Estados Unidos para mais alguns exames. Os médicos me deram muitas esperanças de voltar a jogar no meu melhor nível. E este é o meu objetivo. Se puder jogar novamente de forma competitiva, sem dúvida nenhuma, a cirurgia seria minha opção. Mesmo que para isso o prazo seja de voltar só no ano que vem", diz. Guga confessa que não conseguiu superar os problemas físicos que o impedem de mostrar o seu verdadeiro tênis, apenas com os árduo treinamento realizado recentemente. "Trabalhei bastante nos últimos meses e não consegui superar as dores", admitiu. Este ano, que Guga define como atípico, o tenista brasileiro foi obrigado a jogar bem pouco. Mesmo assim, conseguiu alguns bons resultados, como a vitória na terceira rodada em Roland Garros, sobre Roger Federer; depois ganhou de Tim Henman, em Montreal; e conquistou ainda o título do Brasil Open, na Costa do Sauípe. Tudo isso o animou a seguir no circuito. Só que para manter seu nível precisar resolver o problema físico. E a vontade de passar por cirurgia, buscar alternativas, mostra que está disposto a tentar mais uma vez reencontrar-se com o seu melhor jogo. Além de disputar o Tênis Espetacular, Guga também confessou-se decepcionado com a atual situação da Copa Davis. Nem quis comentar muito a troca de treinador, com Carlos Kirmayr assumindo agora o comando do confronto Brasil e Peru, de 24 a 26, em Brasília, sendo o 5º capitão da equipe brasileira em apenas sete meses. "Muitas coisas mudam, mas o que deve mudar continua, que é o Nelson Nastas na presidência da CBT", disse. "Para mim o ânimo de defender o Brasil na Davis é o mesmo, não importa se é na 3ª, na 4ª divisão, a vontade de jogar é a mesma, só que precisaria haver mudança no comando da CBT", completa Guga. A estréia de Guga diante de Zabaleta será a segunda partida do dia do Tênis Espetacular. Às 19h45, Flávio Saretta enfrenta o argentino Juan Ignacio Chela. A competição conta com dois grupos: o A com Guga, Zabaleta e André Sá; o B com Gaston Gaudio, o campeão de Roland Garros, Flávio Saretta e Juan Ignacio Chela. Na primeira fase jogam todos contra todos e os campeões de cada grupo decidem o título no sábado às 21 horas. Os ingressos custam de R$ 20,00 a R$ 50,00 e podem ser comprados nas bilheterias do ginásio.