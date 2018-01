Guga estréia em Acapulco às 21h30 Numa quadra de saibro, ao nível do mar, condições em que mais gosta, Gustavo Kuerten estréia nesta terça-feira no torneio de Acapulco, México, diante do francês Nicolas Cautelot, apenas o número 171 do ranking mundial, jogador que veio do qualifying. O jogo está programado para começar por volta das 21h30 de Brasília. Além de Guga, Flávio Saretta desafia, às 20 horas, o espanhol Carlos Moyá, enquanto Fernando Meligeni - que defende o vice-campeonato da competição - enfrenta o norte-americano Vince Spadea. "Já ganhei o campeonato aqui em 2001 e venho com muitas expectativas. O local é ótimo para se jogar, no nível do mar, o hotel fica aqui dentro do torneio, em dois minutos para ir descansar e voltar para treinar, do jeito que gosto, mas não é porque fui campeão que tenho de sentir a obrigação de jogar bem, tenho de deixar as coisas irem naturalmente." Sem comparações - Ainda com objetivo de retomar um lugar entre os 10 primeiros do ranking mundial, neste primeiro semestre, Guga reconhece, porém, que sua situação hoje é bem mais difícil dos tempos em que estava como número 1. "Agora não há comparações com aquele meu melhor momento. Confesso que vive momentos muito especiais. Mesmo não jogando tão bem naquela época, tudo dava certo e vencia. As coisas estavam acontecendo de uma maneira fora do comum. Ganhei muitos torneios, jogos seguidos e acho que não dá para comparar o momento que estou vivendo agora com aquela época, em que, nem eu sabia, mas tudo era tão mais fácil. Agora, tenho de ir voltando aos poucos, treinando muito e talvez voltar aos bons tempos, que vai ser difícil, mas vou continuar tentando, enquanto tiver forças." Para incentivá-lo neste seu caminho rumo ao grupo dos top ten, Guga acordou em Acapulco com a notícia de que subiu uma posição no ranking mundial, ocupando agora o 28º lugar. Sua perspectiva ainda é boa para este período do ano em que não defende pontos. Tudo o que fizer no México, por exemplo, é lucro, mas poderá subir muitas posições nos Masters Series de Indian Wells e Key Biscayne, torneios que distribuem muitos pontos." O torneio de Acapulco distribui US$ 690 mil, com 250 pontos para o campeão.