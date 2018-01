Guga estréia em "casa" na terça Emocionado com a receptividade dos argentinos, Gustavo Kuerten não escondeu seus sentimentos na sua volta ao torneio AT&T em Buenos Aires. Disse que se sente em casa, jogando no Buenos Aires Lawn Tennis e foi tratado como ídolo da torcida. Fotógrafos esperavam sua chegada ao hotel, dezenas de jornalistas estavam na entrevista coletiva e para colaborar com o clima, até mesmo a atual cor de sua camisa de jogo, um azul claro, lembra muito os tons da ?celeste y blanca?, a seleção argentina de futebol. "Mas não digam isso, por favor", implorava Guga com ironia. "Senão irão me matar no Brasil." A amistosidade marcou também o primeiro contato de Guga em Buenos Aires. Ele vai estrear contra uma espécie de ´vilão´ do circuito, o chileno Marcelo Rios, um tenista de poucos amigos na Argentina, mas de talento indiscutível. O jogo será o reencontro de dois ex-números 1 do mundo. "Vai ser um jogo muito difícil para uma primeira rodada", avaliou Guga, neste domingo em Buenos Aires, onde treinou com o canhoto Fernando Meligeni para adaptar-se ao adversário chileno, Rios, também canhoto. "Sempre respeitei muito o Rios pelo seu talento e vamos ter um jogo de dois jogadores que já estiveram na posição de número 1." Nesta segunda-feira, Guga ocupa a posição de número 29 e Rios a de 37. Ambos, porém, mostram estar em franca recuperação. O brasileiro garante estar 100% fisica e tecnicamente e só espera ganhar mais alguns jogos para recuperar toda a confiança. Rios, apesar de sua conhecida instabilidade, chegou a final de Viña del Mar. Em Buenos Aires, em dias de calor arrasador, tudo é festa para Guga. Teve até um encontro com Guillermo Vilas, um dos maiores ídolos do esporte argentino, e até seus treinos são repletos de torcedores. "Nem parece que estou em outro país", afirmou Guga. "Viajei apenas duas horas desde Florianópolis, não há diferença de fuso horário e sou tratado como um ídolo. Lembro ainda que Buenos Aires foi a minha última competição antes de passar pela cirurgia no quadril e agora volta em condições bem diferentes." Sua estréia no torneio será apenas na terça feira à noite. Guga também joga duplas, ao lado de André Sá, diante de David Nalbandian e Lucas Arnold, em jogo previsto para quarta-feira. Fernando Meligeni estréia com o espanhol Alberto Montanhês, André Sá com o argentino Franco Squillari e Flávio Saretta com um jogador do qualifying. Camisa da sorte - O gaúcho Chico Costa vestiu a camisa azul de Guga - da Olympikus - e reencontrou-se com os títulos. Numa final diante do argentino Patricio Arquez, disputada no Clube Pinheiros, em São Paulo, venceu o torneio future Try Sports, ao marcar 6/1 e 6/4. "É acho mesmo que a camisa me deu sorte", confessou. "Mas queria dedicar este título aos meus treinadores Fernando Costa e Erik Gomes."