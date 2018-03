Guga estréia em Hamburgo contra Chela O tenista brasileiro Gustavo Kuerten, 15º do ranking mundial, inicia nesta segunda-feira, em Hamburgo, às 14h30, contra o argentino Juan Ignacio Chela, 33º, a última competição em piso de saibro antes de chegar a Paris para jogar em Roland Garros. Comparado a outros anos, o brasileiro faz uma campanha pobre no piso que o consagrou, tendo chegado no máximo às semifinais, em Buenos Aires e Acapulco. Surpreendentemente, pouco mais de um ano depois de sofrer uma cirurgia no quadril, seus resultados mais significativos foram em quadra dura, com o título em Auckland e a final de Indian Wells. Sua chave no Masters Series de Hamburgo, de US$ 2,450 milhões em premiação, é relativamente fácil. O mais difícil pode acontecer na terceira rodada, contra o tailandês Paradorn Srichaphan, 10º do mundo. Guga vem treinando forte na Alemanha. Fez uma parada neste domingo para entreter torcedores em um jogo de ?foot-tennis? ao lado do tenista alemão Nicolas Kiefer e dos jogadores do Hamburgo, Raphael Wicky, Almir Reutershahn e Serge Barbarez. No sábado, o Hamburgo empurrou o Bayer Leverkusen para a zona de rebaixamento no Campeonato Alemão, vencendo por 4 a 1. Barbarez marcou um dos gols. O Hamburgo está em quarto lugar. ?Os caras até falaram em comprar o meu passe, mas não estou disponível. Ainda tenho anos de tênis para jogar?, disse, brincalhão como sempre. Mas sério ele disse: ?Foi nesta quadra que joguei uma das partidas mais emocionantes da minha vida contra (o russo Marat) Safin, na final de 2000 (o brasileiro venceu no tie-break, no quinto set). No ano passado também fiz um bom torneio aqui. Alcancei as quartas-de-final, perdendo para o (suíço Roger) Federer, que depois foi o campeão.? Guga e Chela se enfrentaram apenas uma vez no circuito profissional, no ATP do México, em 2000, e o argentino venceu por 3/6, 7/6 e 6/4. Será a sétima vez que Guga disputará a competição. Além do título de 2000, seu melhores resultados são as quartas-de-final em 1998, 1999 e em 2002. Em duplas, o brasileiro repetirá a formação da semana passada, em Roma, ao lado do inglês Tim Henman. Na primeira rodada será contra os norte-americanos Jan Michael Gambill e Graydon Oliver. Os vencedores do confronto enfrentarão os franceses cabeças-de-chave 8, Michael Llodra e Fabrice Santoro, que entraram na segunda rodada.