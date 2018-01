Guga estréia em horário nobre na Rússia Pela primeira vez na disputa do ATP Tour de São Petersburgo, Gustavo Kuerten foi lembrado como tricampeão de Roland Garros pelos russos e, numa espécie de homenagem, vai estrear no torneio no horário nobre desta terça-feira, fazendo o jogo de fundo, às 21 horas local, 15 horas de Brasília, diante do norte-americano Brian Vahaly. Um pouco antes, o ídolo russo Marat Safin faz sua estréia contra o espanhol Fernando Vicente. Esta será a primeira partida de Guga com Vahaly, número 74 do ranking mundial. Praticamente uma semana sem jogar, desde que perdeu na estréia em Madri, e recuperando-se de uma tendinite no joelho direito, o tenista brasileiro pareceu estar bem disposto e motivado para este penúltimo torneio da temporada. Nestas competições indoors (em quadras fechadas) são normais as dificuldades para se treinar, ainda mais nestes primeiros dias em que existe ainda a disputa do qualifying. Kuerten aproveitou então para no domingo conhecer um pouco da histórica e bela cidade de São Petersburgo. Mesmo tendo sido eliminado na primeira rodada em Madri, Guga conseguiu manter a 20ª posição no ranking mundial, segundo lista divulgada nesta segunda-feira pela ATP. Caiu, porém, três posições na corrida dos campeões, onde agora é o número 19. Flávio Saretta, sem jogar, foi beneficiado pela queda de outros jogadores e subiu para 45 na classificação de entradas. O terceiro melhor brasileiro segue sendo Ricardo Mello em 134. Entre os líderes, Juan Carlos Ferrero unificou os dois rankings - entrada e corridas - com o título de Madri. É o número 1 do mundo, com todas as honras, com títulos no saibro e nas rápidas e um troféu de Grand Slam, em Roland Garros. Na briga por uma das duas vagas restantes para o torneio de Houston, estão Carlos Moya, David Nalbandian, Mark Philippoussis e Sebastien Grosjean. Os seis já classificados são Ferrero, Andy Roddick, Roger Federer, Andre Agassi, Guillermo Coria e Rainer Schuettler. No feminino, Justine Henin-Hardenne foi confirmada como número 1, superando Kim Clijsters, enquando Serena Williams anunciou que não joga mais na atual temporada, por causa da cirurgia no joelho. Sua irmã, Venus, que só disputou sete torneios na temporada e não disputa uma partida desde a final de Wimbledon, acenou com a possibilidade de ainda jogar o Masters feminino.