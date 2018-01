Guga estréia em Monte Carlo, às 11 horas Satisfeito com a velocidade da quadra - lenta como prefere - Gustavo Kuerten faz sua estréia no Masters Series de Monte Carlos, logo na rodada de abertura, nesta segunda-feira. Vai enfrentar o norte-americano Mardy Fish, no 4.º jogo da quadra central do sofisticado Monte Carlos Country Club, por volta das 11 horas, de Brasília, com transmissão pela SporTV. "Estou bem preparado, cheguei bem antes, mas esta será a primeira vez que vou enfrentar o Fish", contou Guga, depois de seu treino à tarde com o russo Yevgeny Kafelnikov. "É muito difícil dizer que pode acontecer. Estou chegando sem o mesmo ritmo de outras temporadas, com a impressão de que estou jogando pelas primeiras vezes estes torneios, assim como aconteceu em 97 e 98." A ansiedade de Guga tem suas razões. Chegou o seu melhor momento da temporada e ele não quer deixar escapar as oportunidades que aparecerem. Por isso, investe numa boa estréia para sonhar alto. "Se passo as primeiras rodadas começo a me tornar um jogador perigoso e posso entrar na lista dos favoritos." O técnico Larri Passos está satisfeito com a preparação e confiante numa boa campanha de seu pupilo. Adverte para o bom saque de Mardy Fish, número 55 do ranking mundial e espera também por bons resultados. O clima no torneio está do jeito que Guga gosta. Bicampeão do torneio, até mesmo seus treinos têm torcida. As alamedas e arquibancadas do clube estão cheias de gente bonita e elegante. Uma sofisticação bem distante do jeito despojado e sem elegância das últimas competições de Guga nos Estados Unidos - Indian Wells e Miami. Um detalhe curioso é que o Monte Carlo Country Club não fica na verdade em Mônaco, mas sim já do outro lado da fronteira, na França. O Principado, muito pequeno, amplia seus horizontes em terras vizinhas, mas mantém a pompa da organização e ambiente. Nesse tom, o Masters Series de Monte Carlo distribui US$ 3 milhões em prêmios e a rodada de abertura, nesta segunda-feira, começa às 10 horas (5 da manhã, em Brasília) com Arnaud Clement x Fernando Gonzalez, depois a revelação francesa Richard Gasquec joga com David Nalbandian, Juan Carlos Ferrero, o favorito, pega o australiano Wayne Arthurs e a seguir, Guga entra quadra para sua estréia com Fish. No torneio de Casablanca, o francês Julien Boutter comemorou seu primeiro título de um ATP Tour ao derrotar o marroquino Younes El Aynaoui por 6/2, 2/6 e 6/1. No Estoril, em Portugal, o campeão foi o russo Nikolay Davydenko, que derrotou o argentino Agustin Calleri, na decisão.