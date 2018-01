Guga estréia em Paris por volta das 13h Já em Paris, um dia depois de ganhar o título de São Petersburgo, Gustavo Kuerten nem sequer teve tempo de comemorar a sua última conquista no L"Entrecot, um dos restaurantes que mais aprecia na França. Chegou e foi bater bola com o técnico Larri Passos, apenas para adaptar-se ao piso, a bolinha e tentar o melhor para sua estréia no Masters Series de Bercy, nesta terça-feira. Já de cara pega um adversário forte e também motivado: o norte-americano Mardy Fish, campeão domingo em Estocolmo, e tenista perigoso, agressivo, especialmente nas quadras de carpete. O jogo será o quarto da quadra central, devendo começar por volta das 13 horas, de Brasília, com transmissão da SporTV. "É muito difícil chegar a um Masters Series em cima da hora", afirmou Guga, que desembarcou nesta segunda-feira à tarde em Paris, e no início da noite encontrou uma quadra para treinamento. "Mas quero jogar tranqüilo e aproveitar a motivação, com o título de São Petersburgo." Para o técnico Larri Passos não há muito o que fazer com o seu pupilo. Segundo o treinador o ideal seria chegar com uns quatro dias de antecedência e avisa que será importante Guga jogar tranqüilo, relaxado, mas, sobretudo, bastante concentrado. Em Paris, Guga tem uma chave bastante difícil. Se passar por Mardy Fish, já teria na segunda rodada um tenista especialista nas quadras rápidas, o australiano Mark Philippoussis, que luta pela oitava e última vaga do Masters Cup de Houston. O brasileiro ainda tinha esperanças de sair como bye, caso fosse confirmada a desistência do suíço Roger Federer, por contusão. Mas até o início da noite desta segunda-feira, não surgiu nenhum comunicado e a organização do torneio divulgou a ordem das partidas desta terça-feir a com Guga enfrentando Fish, depois das partidas de Karol Beck x Paradorn Srichaphan, de Younes El Aynaoui x Hicham Arazi e de Tommy Robredo com o vencedor de Gaston Gaudio e Richard Gasquet. A conquista em São Petersburgo levou Guga a subir três posições no ranking mundial, ocupando agora a 17ª posição. O torneio russo distribuiu um total de 1 milhão de euros, cabendo ao campeão 142 mil euros e 250 pontos na lista de entradas. Na corrida dos campeões, Guga somou 50 pontos e foi para a 15ª colocação. Enquanto isso, sem jogar, Flávio Saretta caiu duas posições na classificação mundial e foi para 47º. O terceiro melhor brasileiro continua sendo Ricardo Mello em 137. Esta semana, em Bercy, está em jogo a oitava vaga do Masters Cup, com chances de classificação para David Nalbandian e Mark Philippoussis. Nos primeiros jogos do torneio, Hicham Arazi ganhou de Paul-Henri Mathieu por 7/5 e 6/4, Albert Costa de Mariano Zabaleta por 6/7 (7/4), 6/4 e 7/5, enquanto Tim Henman superou o russo Nikolay Davydendo por 6/3 e 6/4.